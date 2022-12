Vrouw (46) staat in deuropening en wordt ineens neergeschoten, politie vermoedt vergissing

met video Schaats­pret op opgespoten natuurijs­ba­nen, maar op open water zit het er deze week nog niet in

Op enkele opgespoten natuurijsbanen kan er vandaag al geschaatst worden, maar de ijzers onderbinden op grote plassen of vaarten, dat zit er deze week vrijwel zeker niet in. Met temperaturen die plaatselijk daalden tot -9 graden Celsius was het de koudste nacht van het jaar, maar die kou houdt niet lang genoeg aan om verantwoord op open water te schaatsen.

