Vrouw (71) dood na beknelling in carport Zandvoort

Paula Jorritsma geïnstal­leerd als eerste vrouwelij­ke burgemees­ter van Voorst: ‘Ik ben een verbinder’

Paula Jorritsma (53) mag zich vanaf donderdag ‘burgermoeder’ van de gemeente Voorst noemen. Onder begeleiding van de brandweer en politie maakte ze haar intrede in Klarenbeek, waar ze in de voormalige kerk Het Boshuis officieel werd beëdigd door commissaris van de Koning John Berends. ,,Volgens mij is deze ambtsketting voor een vrouw gemaakt.”

11 februari