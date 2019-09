Vrouw (80) eist dat zoon uit huis wordt gezet, zodat zij daar kan sterven

Een Vriezenveense vrouw (80) eist dat zoon uit haar woning wordt gezet, zodat zij er in alle rust kan sterven. Het was een zeer schrijnende rechtszaak, gisterenmorgen bij de Rechtbank Overijssel. De vrouw heeft niet lang meer te leven; ze is terminaal ziek en het is haar laatste wens om thuis te sterven.

Kortgedingrechter Hemke Bottenberg-van Ommeren maakt haast met de uitspraak. Dat zegt ze aan het eind van de zitting tegen twee andere zonen van de Vriezenveense vrouw. De twee mannen staan hun moeder bij in de juridische strijd tegen een andere zoon. De rechter realiseert zich dat haast geboden is. De 80-jarige Vriezenveense woont in een verpleeghuis in Hengelo. Ze heeft niet lang meer te leven en wil graag thuis in Vriezenveen sterven. „Het gaat niet best met haar. Je ziet haar achteruitgaan”, zegt een van de zoons tegen de rechter.

Dakloos

Aanvankelijk hadden alle kinderen van de vrouw - haar echtgenoot is al geruime tijd geleden overleden - het ouderlijk huis in Vriezenveen verlaten. Maar vijf jaar geleden streek de vrouw met de hand over het hart toen haar nu 59-jarige zoon dakloos dreigde te raken. Na een mislukt avontuur in de horeca is de man failliet verklaard. Om te voorkomen dat haar zoon - en kleinzoon - op straat kwamen te staan, nam de Vriezenveense de twee in huis. Moeder - die eigenaar van de woning is - en haar zoon hebben daarvoor geen huurovereenkomst opgesteld. Sinds relatief korte tijd betaalt de zoon een klein bedrag aan kostgeld, maar de meeste lasten komen voor rekening van de 80-jarige Vriezenveense.

Onhoudbare situatie

Maar wat vijf jaar geleden voor de vrouw is begonnen als een teken van (klein)kinderliefde ‘door haar zoon voor een daklozenbestaan te redden’ is volgens de raadsman van de bejaarde Vriezenveense uitgegroeid tot een onhoudbare situatie. De zoon eigent zich geld van zijn moeder toe, hij beschouwt de auto van ma als zijn eigendom en hij geeft haar ook geen benzinegeld als hij erin rondrijdt. De vrouw is volgens de advocaat ‘verbaal, en zeker mentaal, niet opgewassen tegen de zoon die in en rond de woning van de vrouw precies doet waar hij zin in heeft’.

Thuis sterven

Nu wil de vrouw thuis sterven. Samen met de andere kinderen heeft ze het ook voor elkaar gekregen dat ze in de laatste fase van haar leven thuis palliatieve zorg kan krijgen. Maar vrijwilligers van de zorginstelling hebben aangegeven dat de zorg niet in de woning in Vriezenveen wordt verleend zolang de zoon daar ook nog is. De overige kinderen van de vrouw hebben zich tevergeefs nog tot de gemeente Twenterand gewend, in de hoop dat die een oplossing heeft.

Ook de bewindvoerder van de 59-jarige zoon geeft niet thuis, zo bleek maandagmorgen. Ondanks het feit dat de moeder zowel haar zoon als zijn bewindvoerder had gedagvaard in een kort geding verschenen ze beiden niet bij de rechtbank. De beide andere zoons van de vrouw vertelden de rechter dat hun broer nog steeds in het huis woont. „Ik heb het hondje vanmorgen horen blaffen, ik ben niet naar binnen geweest”, aldus een van de broers.