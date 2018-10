Vrouw bevalt in restaurant: ‘in drie kwartier was de baby er!’

Een hoogzwangere vrouw plofte vanavond met rugpijn op een terrasstoel van restaurant Annie's in Leiden. Drie kwartier later beviel ze binnen van een kerngezond meisje. ,,Haar man was net op tijd!”

Bij de chef bediening Ilona van het Leidse restaurant Annie's giert de adrenaline een paar uur later nog door het lijf. ,,Toen alle ambulancebroeders erbij stonden, besefte ik: dit is heel gek, erg bijzonder.”

Een lang verhaal kort: na half vijf vanmiddag komt er een vrouw het terras op met rugklachten, tegen half zes bevalt ze van een meisje, onder begeleiding van een verloskundige, toevallig ook in de buurt. ,,In drie kwartier tijd was het allemaal gebeurd!”

Weeën

De vrouw bleek al heftige weeën te hebben toen ze bij het restaurant aankwam. ,,Ze had pijn, vertelde ze. Haar man had al door dat het menens was en ging de auto halen. Maar ondertussen kwam een andere gast en die merkte dat mevrouw al heel kort achter elkaar weeën kreeg. ‘Bel 112', zei die gast.”

De bevalling was dus al begonnen, de hoogzwangere vrouw werd achterin het restaurant op een bank gelegd. ,,Stomtoevallig bekeek een verloskundige net de menukaart op ons terras. Toen zij hoorde wat er aan de hand was, is ze ook meteen gaan helpen.”

De andere eters en drinkers bij Annie's werden vriendelijk verzocht in een ander deel van het restaurant plaats te nemen. ,,Daarvoor was veel begrip hoor, men snapt wel dat er belangrijkere zaken in het leven zijn dan een biertje of een borrelhap.”

De bevalling verliep -ondanks de bijzondere omstandigheden- goed. ,,Ze was heel emotioneel, en heel blij. Maar dit is natuurlijk niet de plek waar je verwacht te bevallen.”