Vrouw die Baudet bedreigde door 'paf' te roepen voor de rechter

Een onbezonnen rebelse leus of een serieus te nemen dreigement? De politierechter in Amsterdam zal zich vandaag buigen over die vraag als een 21-jarige Nijmeegse activist zich moet verantwoorden voor haar lied tijdens een antiracismedemonstratie twee weken geleden in Amsterdam. ,,Als je Thierry dood wil schieten, zeg dan paf", herhaalde ze, gehuld in een trui van de Anti Fascistische Aktie, ook wel AFA of antifa genoemd. Een lid van AFA kun je haar trouwens waarschijnlijk niet noemen. Links-extremistische groepen in Nederland, volgens onderzoek 27 in totaal, doen niet aan ledenadministratie, organisatie - of erger, in hun optiek - hiërarchie.



De rechter zal moeten beoordelen of de vrouw zich inderdaad schuldig maakt aan opruiing en bedreiging, zoals het Openbaar Ministerie stelt. Via haar advocaat heeft ze spijt betuigd en benadrukt ze dat ze Baudet absoluut niet wilde bedreigen: ,,Ik had niet verwacht dat mensen het serieus zouden nemen.'' Dat gebeurde dus wel: de beelden gingen viraal, de ophef was groot. Politici spraken schande van de tekst, bij veel mensen gingen de gedachten terug naar bedreigingen van de politieke peetvader van Baudet, Pim Fortuyn, die in mei 2002 vermoord werd door milieuactivist Volkert van der Graaf.