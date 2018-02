Vrouw die echtgenoot zou hebben vergiftigd met haargroeimiddel is vrijgesproken

De 61-jarige vrouw die was beschuldigd van het met haargroeimiddel vergiftigen van haar man, is vandaag door het gerechtshof in Den Haag vrijgesproken.

De vrouw zou in 2009 het haargroeimiddel in de likeur van haar echtgenoot, Ad van den Dool uit Kattendijke, hebben gegoten. Het gerechtshof stelt nu vast dat, hoewel er belastende omstandigheden waren voor de vrouw, er toch te veel ruimte is voor twijfel.

De vrouw is daarom vrijgesproken. Zelf was ze enkele weken geleden niet bij de zitting aanwezig. De familie vermoedde dat ze naar haar moederland Rusland was gevlucht.

Rechtszaak sleept voort

De rechtszaak tegen de vrouw sleept al een vrij lange tijd voort. In eerste instantie ging ze bij de rechtbank in Middelburg ook al vrijuit, maar bij het gerechtshof in Den Bosch werd ze later toch schuldig bevonden.

Daar werd ze veroordeeld voor zware mishandeling met de dood als gevolg, en omdat ze haar echtgenoot in hulpeloze toestand had achtergelaten. De vrouw kreeg daarom een celstraf van zeven jaar opgelegd.