Vrouw die jongetje op CS achterliet is zijn moeder

De reclassering gaat nu samen met de Raad voor de Kinderberscherming kijken hoe de vrouw geholpen kan worden. Totdat een goede plek voor haar is gevonden en een begeleidingsplan is opgesteld blijft ze vastzitten.



Haar zoontje is ondergebracht bij een pleeggezin en maakt het gezien de omstandigheden goed.



Geen woord

Zondag werd het vierjarige jongetje door de politie alleen op het station aangetroffen. Ondanks de inzet van tolken sprak hij geen woord. Ook was hij niet als vermist opgegeven.



Op camerabeelden werd gezien dat hij eerder in het gezelschap was van een vrouw, die dinsdag op straat werd aangehouden. Nu blijkt dat zijn moeder te zijn.