Vrouw die op rug van dolfijn klom niet vervolgd: ‘Opgelucht dat ze dit boek kan sluiten’

Vrouw wilde niet op dolfijn zitten, maar ‘aaien’: ‘Ze was enthousi­ast en wilde knuffelen’

De vrouw die is opgepakt omdat ze dinsdag in Zandvoort op een dolfijn probeerde te zitten, wilde het beest nooit pijn doen. Dat zegt haar advocaat. ,,Ze is juist een grote dierenvriend en probeerde het beest te aaien.” De vrouw heeft afgelopen nacht doorgebracht in een politiecel en is vanmiddag na verhoor vrijgelaten.

21 juli