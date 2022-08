Vrouw in Roermond gedood door stalker die daarna zelfmoord pleegde

De dodelijke schietpartij in een woning in Roermond gistermiddag vond plaats in de relationele sfeer. Volgens de politie heeft de man de vrouw, die hij al een tijd stalkte, doodgeschoten en daarna zichzelf.

De politie onderzoekt nog wat er aan het incident vooraf is gegaan. Zo wordt bekeken hoelang de man de vrouw al stalkte en of zij daarvan aangifte heeft gedaan. Een woordvoerder van de politie kon daarover donderdagmiddag niet veel zeggen. ,,Het onderzoek loopt nog.” Hoewel de mogelijke verdachte door het schietincident overleden is, wordt het onderzoek toch voortgezet ten behoeve van de nabestaanden en om er zelf van te leren, aldus de woordvoerder van de politie. ,,We willen weten hoe het zit”, zei hij.

Relatie beëindigd

Uit berichten op sociale media blijkt dat de vrouw zich al enige tijd bedreigd voelde door de man, die haar stalkte sinds ze onlangs een relatie met hem had beëindigd. Tegen vriendinnen vertelde de vrouw in de weken voor haar dood bang te zijn dat de man haar iets zou aandoen.

De politie kreeg woensdagavond rond 18.30 uur een melding dat iemand in een woning aan de Kasteel Hillenraedtstraat in Roermond suïcidaal zou zijn. Toen agenten arriveerden, hoorden ze schoten in de woning en riepen versterking op. Eenmaal binnen vonden agenten de twee lichamen, van de bewoonster en van de man. Verder was niemand in de woning aanwezig. Volgens de politie was verder ook niemand bij het schietincident betrokken.

Burgemeester Rianne Donders-de Leest toonde zich donderdag geschokt door het ,,vreselijke nieuws”. Na de schietpartij woensdag sprak ze bij de woning met hulpverleners. In een donderdag uitgegeven verklaring liet ze weten intens mee te leven met alle nabestaanden. ,,We begrijpen dat dit ook voor omwonenden impact heeft”, schrijft ze. “We inventariseren met de partners in de wijk of, en zo ja welke, hulp nodig is.”

De schietpartij in het huis op de Donderberg maakte veel reacties los in de buurt en op sociale media. Na de schietpartij verzamelden zich woensdagavond rond de afzetlinten van de politie talloze buurtbewoners. Sommige mensen huilden. Agenten kregen na afloop van hun inzet slachtofferhulp in het politiebureau.