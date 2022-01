Vrouw ligt op grond in kale woning als medewerkers ambulance haar vinden: ‘Grijpt je zó aan’

Verplichte bedenktijd bij abortus is onnodig en kan zelfs schadelijk zijn

Het ziet er naar uit de wettelijke bedenktijd van vijf dagen bij een abortus verdwijnt. De Tweede Kamer lijkt zich in meerderheid achter een voorstel te scharen dat dat onderdeel uit de wet schrapt. Terecht, want de verplichte bedenktermijn is veelal onnodig en kan vrouwen juist in de problemen brengen, schrijft politiek verslaggever Hans van Soest in dit commentaar.

