Vrouw met mes gestoken bij beroving Veldhoven

Handgra­naat bij The Box in Amsterdam ‘niet gericht aan club maar aan externe organisa­tie’

28 september De politie heeft vannacht rond 04.30 uur een handgranaat aangetroffen bij de club The Box op de Mekongweg in Amsterdam-West. Er was op dat moment niemand in de club. Het politieonderzoek loopt nog. Volgens The Box was de granaat niet voor hen bedoeld, maar voor feestorganisator Showtime Group. Die verklaring trokken ze later weer in. Het feest van Showtime Group van vanavond, Bodrum meets Marrakech, is afgelast.