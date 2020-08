Vrouw met openstaande boete van ruim 110.000 euro opgepakt

Man (19) opgepakt voor organise­ren Project X-feest Hoogeveen

21 augustus De mogelijke organisator van een zogenaamd Project X-feest in het Drentse Hoogeveen is gisteravond opgepakt op verdenking van medeplichtigheid en opruiing. De 19-jarige man uit Hollandscheveld zou op sociale media hebben opgeroepen om vrijdagavond een ‘feest te gaan vieren’ in het centrum van Hoogeveen. Het feest is verboden.