Vrouw overleden in rij voor coronatest Rotterdam Ahoy: testlocatie urenlang dicht

Vaker testen om de hoek vanwege Bevrij­dings­dag en Suiker­feest: ‘Testbe­reid­heid stijgt hierdoor’

24 april Regiogenoten kunnen vaker testen om de hoek. Tot eind april zijn er extra testlocaties in Krimpen aan den IJssel en Ridderkerk. In mei test de GGD extra in Vlaardingen en in Rotterdam in het Oude Noorden en Feijenoord, mede met het oog op de naderende feestdagen, zoals Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag en het Suikerfeest.