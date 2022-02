Vrouw raakt woning kwijt na zeven aanslagen: ‘Dit kost mij en mijn familie alles’

Nederlands Kampioen­schap Tegenwind fietsen: ‘Je moet een beetje gek zijn’

,,Op de Ventoux ga je dood, hier ga je bijna dood”, hijgt Edwin van Gaalen. ,,Oooh, man. Je denkt dat je er bent en dan krijg je nog dat klimmetje.” Hoe goed Edwin het ook heeft gedaan, Jurjun van der Velde is de winnaar van het NK Tegenwindfietsen. Hij beukte acht kilometer tegen de wind in en deed er ‘maar’ 20 minuten en 22 seconden over.

