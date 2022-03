Vrouw uit Ede langer vast voor doodrijden man na verkeersruzie, rechter ziet ‘herhalingsgevaar’

Vrouw ontkent opzet bij fatale aanrijding na verkeersru­zie: ‘Ze raakte in paniek na bonken op haar ruit’

Een 36-jarige vrouw uit Ede ontkent in eerste instantie dat ze zaterdagmiddag met opzet een 64-jarige man uit Gaanderen heeft doodgereden. Ze stelt volgens ingewijde bronnen dat ze in paniek is geraakt. De vrouw is zaterdagmiddag aangehouden op verdenking van doodslag.

