Vrouw uitschelden voor ‘hoer' en ‘sperma-emmer’ niet strafbaar, leden studentencorps niet vervolgd

De toespraken werden vorige zomer gehouden tijdens de viering van het lustrum van het Amsterdamsch Studenten Corps (ASC) en de Amsterdamsche Vrouwelijke Studenten Vereeniging (AVSV) en bevatten teksten als ‘de nekken van vrouwen breken, om hun lul erin te steken’. Ook werd in de toespraken onder meer gezegd dat vrouwen ‘sperma-emmers’ zijn.

Het OM begrijpt dat een aantal mensen zich door de opmerkingen van de corpsleden ‘gekwetst hebben gevoeld en dat deze uitingen kunnen worden beschouwd als onwenselijk en onacceptabel’. ‘Het is echter belangrijk om te benadrukken dat de mate waarin uitingen onwenselijk of onacceptabel zijn, niet beslissend is voor de vraag of er ook sprake is van een strafbare uiting. In deze zaak is daarvan geen sprake’, stelt het OM in een persbericht.

Geldkraan dicht

Honderden leden reageerden na het beruchte diner geschokt op de seksueel intimiderende, vrouwonvriendelijke en respectloze speeches. ‘Woorden kunnen niet beschrijven wat het met ons, vrouwelijke leden, doet om op ons eigen heren- en damesdiner dusdanig respectloos beschreven te worden,’ schreven ze in een brief.

De Amsterdamse universiteiten en de Hogeschool van Amsterdam draaiden de geldkraan naar de sociëteit dicht. ASC-rector Heleen Vos kondigde een intern onderzoek aan naar de uitspraken. Zij stapte later op na de ophef om de uitspraken.

Aangifte

Een vrouw - die niets met het corps van doen heeft - deed vanwege de uitlatingen aangifte tegen de vier mannelijke leden en schakelde advocatenkantoor Prakken d’Oliveira in. ‘Deze uitlatingen kunnen, mede bezien in onderlinge samenhang, worden geduid als aanzetten tot haat, discriminatie en/of geweld jegens vrouwen. In de optiek van cliënte is hier sprake van vrouwenhaat,’ stelde het advocatenkantoor.

Dat de aangifte door iemand van buitenaf wordt gedaan, vindt Brechtje Vossenberg, de advocaat van Prakken d’Oliveira, ‘niet onbegrijpelijk’. Daarmee doelt zij op de zwijgcultuur binnen het corps. ,,Mijn cliënte vindt het onbegrijpelijk dat dit gedrag onbestraft blijft. Zo worden zulke uitspraken genormaliseerd, dat werkt drempelverlagend en dat baart zorgen.”

Misstanden

Twee jaar geleden kwamen misstanden bij de ontgroening van de vereniging aan het licht, zoals extreme vernedering, schoppen en in elkaar slaan. De introductietijd werd stilgelegd en de vereniging werkte aan een nieuwe cultuur. Er werd een gedragscode opgesteld over morele grenzen, normen en waarden en omgangsvormen binnen het corps en er kwam een meldplicht over wangedrag.

De Amsterdamse burgemeester Femke Halsema gaat de komende tijd streng toezicht houden op het Amsterdamse studentencorps. In een brief dreigde ze met sluiting van de sociëteit als de onveilige situatie bij de studentenvereniging niet verandert. ‘Als handhaver van de openbare orde zal ik niet terugdeinzen om mijn bevoegdheden in te zetten om, daar waar sprake is (geweest) van structureel strafbaar gedrag, onveilige situaties te beëindigen en de orde duurzaam te herstellen. Dit kan betekenen dat ik publiek toegankelijke inrichtingen zoals de sociëteit aan de Warmoesstraat voor langere tijd kan sluiten’, aldus Halsema.