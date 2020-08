Vrouw van Nederlandse ambassadeur in kritieke toestand na explosie Beiroet

De vrouw van de Nederlandse ambassadeur in Libanon ligt nog steeds zwaargewond en in kritieke toestand in het ziekenhuis na de explosie in Beiroet van dinsdag. Dat bevestigt een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De vrouw is medewerker van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Haar echtgenoot Jan Waltmans is sinds 2017 ambassadeur in Libanon. Hij bleef ongedeerd. Bij de explosie raakten vijf andere Nederlanders lichtgewond. Vier van hen waren verbonden aan de Nederlandse ambassade.

Duitse ambassade

Ook de Duitse ambassade is zwaar getroffen door de ontploffing. De Duitse minister van Buitenlandse Zaken Heiko Maas (SPD) maakte gisteren bekend dat een medewerkster van de ambassade in haar woning is overleden. Een andere ambassademedewerker raakte zwaargewond en werd overgebracht naar een van de overbelaste ziekenhuizen. Hij zou gisteren worden overvlogen naar Duitsland.

Een niet nader gespecificeerd aantal ambassademedewerkers raakte lichtgewond. Veel van hun appartementen zijn zwaar beschadigd. Ook het ambassadegebouw in het district Dekwaneh werd getroffen. De diplomatieke post verhuist naar een gebouw in de wijk Rabieh dat voorheen werd gebruikt voor consulaire taken. Daar is een crisisteam opgericht.

Gesloten

De Nederlandse ambassade in Beiroet is gesloten voor publiek, maar wel telefonisch bereikbaar via +31 247 247 247. Ook is er een crisisteam opgezet. Donderdag vertrokken, samen met de reddingswerkers van USAR, vijf medewerkers van Buitenlandse Zaken om het crisisteam van de ambassade te versterken.

Bekijk onze video's over de explosie in Beiroet in onderstaande playlist: