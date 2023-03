Vrouw wil aannemer met baksteen te lijf gaan, stratenmakers komen ertussen en worden beschoten

Update | Met video Twee mannen in Schiedam aangehou­den voor betrokken­heid bij schietpar­tij met drie gewonden

Een ruzie over een klusrekening is vrijdagmiddag in Rotterdam-Overschie compleet uit de hand gelopen. De bewoonster van een huis aan de Rodenburgstraat ging een aannemer te lijf met een tegel, waarna de man volgens buren een vuurwapen pakte en schoot. Twee mannen, vermoedelijk onschuldige stratenmakers, en een vrouw raakten gewond. Een arrestatieteam van de politie heeft inmiddels twee mannen aangehouden in een woning aan de Galileistraat in Schiedam.