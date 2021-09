Vrouwelijke walrus per toeval gespot op Schiermonnikoog: ‘Ze was wel erg groot voor een zeehond’

Een walrus in Nederland? Ja, in het Dolfinarium in Harderwijk zou je denken. Maar Marcel de Vries en Ralf van Hal zagen er maandag toch echt een liggen op Schiermonnikoog. De laatste keer dat een walrus in ons land werd gezien was in 1998, daarvoor in 1981. ,,Eerst dacht ik nog dat het een grote steen was.”

Het was een grote verrassing voor ze. Vooral omdat Marcel de Vries en Ralf van Hal om hele andere redenen in het Waddengebied zijn. De onderzoekers van Wageningen Marine Research varen voor een jaarlijkse vistelling op de Waddenzee.

Hele grote zeehond

,,Dus niet gerelateerd aan de walrus”, vertelt Van Hal aan deze site over de imposante vinpotige. Op een zandplaat naast Schiermonnikoog zagen de onderzoekers iets liggen wat ze niet konden plaatsen. ,,Er lagen heel veel zeehonden, en wat afzijdig iets wat eigenlijk te groot was voor een zeehond. Het lag ook echt een stuk verderop.”

Ongelooflijk

Al eerder waren de twee mannen langs haar gevaren, maar ze dachten toen dat het een grote zeehond of zelfs een steen was. Van Hal: ,,Pas op de terugweg zagen we dat het dan wel een erg grote steen moest zijn. Maar toen tilde ze haar kop op. Op dat moment kon mijn collega met zijn camera een foto maken.”

Nog steeds geloven de onderzoekers dan niet dat ze voor het eerst sinds 1998 een wilde walrus hebben gespot. ,,We zijn maar kort bij de zandplaat geweest”, vervolgt Van Hal. ,,Want eigenlijk geloofden we het zelf niet. Pas toen we goed Marcels foto bekeken, hadden we door dat het toch echt een walrus was.”

De laatste waarneming van een walrus in Nederland was op 21 januari 1998 op Ameland. De laatste keer daarvoor was in 1981. De walrus in 1998 haalde volgens waarneming.nl toen zelfs het landelijke nieuws. Vermoedelijk woog dat beest zo'n 1000 kilo.

Niet laten schrikken

De walrus in kwestie is een vrouwtje en wordt al een hele tijd langs de kust van Europa gespot. Zo zijn er al foto's van haar gemaakt bij de Duitse Waddeneilanden. Het vermoeden was dan ook dat ze naar ons land zou trekken. Natuurorganisaties adviseren om de walrus van een verre afstand te bekijken zodat ze niet schrikt.

Walrussen zijn eigenlijk sociale zeezoogdieren die leven van schelp- en schaaldieren. Het is niet duidelijk hoe dit vrouwtje verdwaald kon raken waardoor ze alleen is.

Volledig scherm Ralf van Hal maakte deze foto met zijn telefoon maandag. © Ralf van Hal

Bekijk onze meest bekeken nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: