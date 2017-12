‘Vrouwen komen vaker om in verkeer, omdat ze kleinere auto’s rijden’

Verkeer opgelet: gladheid verwacht door winterse neerslag

22:26 Weggebruikers krijgen vannacht en morgen overdag in het hele land last van winterse neerslag. Het KNMI verwacht pittige buien, onweer, hagel en natte sneeuw. Rijkswaterstaat adviseert weggebruikers om vannacht, maar ook vrijdagochtend- en in de avondspits alert te zijn in verband met gladheid.