Vrouwen wisselen anticonceptie uit alsof het xtc betreft

De pil is op. Althans, de meest populaire van Nederland, de Microgynon en de Stediril. 45 procent van de Nederlandse vrouwen tussen de 18 en de 45 slikken die dingen. Ze zijn op, omdat er productieproblemen zijn in de fabrieken waar ze worden gemaakt. Wat daarbij ook niet meehelpt, is dat de zorgverzekeraars vooral de goedkoopste anticonceptiepillen vergoeden, en dus vrouwen massaal voor die pillen kiezen.