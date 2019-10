Vuelta 2020: wielrenners lopend door de Grote Kerk van Breda

Vanaf de Ulvenhoutselaan ontbrandt de strijd. Na een lus van 194 kilometer door vrijwel geheel West-Brabant keert de Vuelta-karavaan vanaf de Sprundelsebaan en de Ettensebaan terug in Breda. Via de noordelijke rondweg komen de renners via de Kapittelweg de binnenstad weer in. De finish is op het Chasséveld.