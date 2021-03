‘Vuile trans, hij heeft tieten!’ riepen ze naar Andrea, die transgender is: ‘Ik zal ze laten zien wie de sterkste is’

Hoe Roze Zaterdag een nachtmer­rie werd: Ingeborg en Kees maakten er een lied over

12 maart Ingeborg Hornsveld en Kees van den Berg vierden in 1982 met de gayscene in Amersfoort Roze Zaterdag, maar werden er door een agressieve meute, die ‘homo’s dood!’ riep, hen in elkaar sloeg en bespuugde, ontvangen. Ze maakten een lied over ‘die grimmige dag in Amersfoort’ dat te horen en zien is via Spotify en YouTube.