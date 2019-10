Vuist van bezorgde vader tegen anti-vaxxers: ‘Stop de gekkies, vaccinaties zijn fantastisch’

,,Mensen moeten online goede informatie kunnen vinden over vaccinaties”, licht de jonge vader toe. ,,We mogen niet meer overstemd worden door een paar gekkies die het internet vol zetten met onzin over vaccins.”



Op de socialemediapagina’s van Nederland Vaccineert wil Thiessen laten zien ‘hoe fantastisch vaccinaties zijn.’ ,,We doen dat bloedserieus en soms met een knipoog.” Op die manier wil hij ‘het internet terugpakken van de anti-vaxxers.’ ,,We hoeven echt niet op de overheid te wachten om te laten zien dat we zwaar in de meerderheid zijn en dat het in Nederland de normaalste zaak van de wereld is om je kind te vaccineren.’’



Campagne-expert Thiessen (37) beklemtoont dat hij deze actie op eigen initiatief doet en niet voor zijn eigen bureau. Wel zet hij de expertise daarvan nadrukkelijk in voor dit nieuwe initiatief. ,,Eén van de redenen waarom ik een bedrijf ben begonnen is juist omdat ik dit soort dingen wil doen: op onderwerpen die ik belangrijk vind een verschil proberen te maken. Zonder dat daar een klant bij hoort, gewoon uit gedrevenheid.”