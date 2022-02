Vuurwapen, mes of slagwapen? Paul kan moordwapen aflezen aan bloedspetters

Was het zelfverdediging of een moord in koelen bloede? Een bloedspetter vertelt soms het verschil. Na de dodelijke steekpartij in een Bed and Breakfast in Valkenswaard is het aan de specialist om in het bloedbad op zoek te gaan naar het ware verhaal.