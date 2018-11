Vuurwerk splijt de Nederlandse huiskamer

Opvallend is de plek waar de enquête het vaakst is ingevuld: Enschede, de stad waar in 2000 een vuurwerkopslag ontplofte met 23 doden als gevolg. Ruim 6500 mensen grepen de AD-enquête aan om 18 jaar later hun mening te geven: zelfs dáár is een kleine meerderheid (52 procent) nog altijd tégen een vuurwerkverbod. De tweede stad waar de enquête het meest is ingevuld, is Eindhoven (4714) en daar is wel een meerderheid 56 procent voor een verbod. In een andere stad met een roemrucht oud en nieuw-verleden, Den Haag, is weer een meerderheid (54 procent) tégen een vuurwerkverbod.