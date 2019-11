Vuurwerkbom blaast voordeur woning op Urk weg

De melding van de explosie was om tien over half drie vannacht. De explosie veroorzaakte een ravage, met name bij de entree van de woning. De voordeur lag in stukken verspreid voor het huis en ook een aantal dakpannen was losgekomen door de klap. Onder andere viel binnen een tussenmuur om en werd de deur naar de woonkamer uit z’n scharnieren geblazen. Ook de trap raakte beschadigd. Volgens de politie raakte niemand gewond.

Volgens metingen van de brandweer was de explosie niet veroorzaakt door gaslekkage. Ook werd onderzoek gedaan naar mogelijk instortingsgevaar, maar de kans daarop bleek klein. De getroffen bewoners, een gezin, zijn door bekenden opgevangen.

De politie is op zoek naar getuigen die vannacht in de buurt van de woning mogelijk verdachte personen of voertuigen hebben gezien. ,,Ik wil benadrukken dat het niet ging om vuurwerk dat in de woning was opgeslagen”, zegt politiewoordvoerder Hilde Bakker. ,,Forensisch onderzoek moet in de loop van de dag uitwijzen wat voor een materiaal gebruikt is, maar we hebben het sterke vermoeden dat het om vuurwerk ging. Het bewijst maar weer eens hoe levensgevaarlijk vuurwerk is”.

Aanslag?

Buurtbewoners spreken van een ‘aanslag op het gezin’. ,,Zover zijn wij niet:, aldus Bakker. ,,Dat is geen woord dat ik in de mond wil nemen, maar gezien de beelden kan ik me voorstellen dat de buurt het zo ervaart. Er is nog niet te zeggen waarom het explosief hier is geplaatst. Dat moet verder onderzoek uitwijzen. Het was in ieder geval een ontzettend gevaarlijke situatie en dit is geen ‘geintje’. We vatten dit niet licht op”.

Volledig scherm Het huis heeft grote schade opgelopen. © ANP

Volledig scherm Door de klap kwam ook een aantal dakpannen los. Ook is er in het huis veel schade. © ANP