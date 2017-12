Vuurwerkliefhebbers blijven massaal inslaan

Mario van de Vorstenbosch (34), eigenaar van Binckhorst Vuurwerk in Den Haag, merkt ook dat het op de eerste dag al storm loopt in zijn winkel. In drie dagen verkoopt hij zo'n 90.000 kilo vuurwerk. ,,Dat is zelfs wat meer dan voorgaande jaren."



Wel ziet hij dat mensen veiligheid serieuzer nemen. ,,Ze vragen naar vuurwerkbrillen en veiligheidskits. Die verkoop neemt enorm toe. En klanten kopen minder van het kleine knalwerk, maar gaan voor grotere dingen die veiliger zijn om af te steken."