Vuurzeeën verzengen duizenden dieren

Voor Wakker Dier is de maat na Streefkerk vol. De organisatie startte vrijdag een rouwkaartenactie. Op de voorkant staat een varken met de tekst. ,,Dit varken stierf onnodig en honderden met hem. †22 augustus, Streefkerk.” Op de achterkant staat een oproep aan minister Carola Schouten (Landbouw) om brandmelders, fatsoenlijke blusvoorzieningen en vluchtroutes wettelijk verplichten te stellen. Achtduizend mensen vulden al een kaart in.



De Dierenbescherming eist eveneens maatregelen. ,,De minister laat het bij de boeren zelf”, zegt woordvoerder Dik Nagtegaal. ,,Daar blijft men echter bakkeleien over de kosten en wat de oorzaak van de stalbranden is. Zo schiet het niet op.”



De dierenorganisaties krijgen steun van coalitiepartij D66. Kamerlid Tjeerd de Groot is teleurgesteld in zijn eigen kabinet. ,,Het valt me tegen dat minister Schouten nog steeds geen werk maakt van de aanpak van stalbranden, terwijl we dat al een jaar geleden hebben afgesproken.” D66 wil een einde aan de bio-industrie. ,,De verschrikkelijke stalbranden zijn daar een gevolg van.”



Het Verbond van Verzekeraars maant de boeren meer te doen. De belangenclub wijst erop dat het aantal verzekeraars dat stallen wil verzekeren, afneemt. ,,Dat is een duidelijk signaal naar de boeren”, zegt woordvoerder Oscar van Elferen. ,,Als verzekeringskosten te hoog zijn, dan zullen verzekeraars dat niet meer of alleen tegen veel hogere premies doen.”