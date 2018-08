VVD eist opheldering over misstanden kliniek Den Dolder

De VVD, de grootste regeringspartij, eist opheldering van minister Sander Dekker voor Rechtsbescherming over de voortdurende misstanden in de kliniek in Den Dolder waar de moordenaar van Anne Faber verbleef. ,,De berichtgeving is ernstig genoeg om de minister over aan de tand te voelen”, zegt VVD-Kamerlid Foort Van Oosten. ,,Dat zal ik dan ook zeker doen.”

Deze krant meldde vandaag dat er nog altijd sprake is van grove misstanden in de forensisch psychiatrische kliniek FPA Utrecht in Den Dolder, waar Michael P. ook zat op het moment dat hij Anne Faber verkrachtte en om het leven bracht. Van Oosten wil dat aan de orde stellen bij het Kamerdebat over het gevangeniswezen, dat voor begin volgende maand gepland staat.

'Niet goed'

Het ministerie van Justitie en Veiligheid noemt het in een reactie ‘niet goed’ dat er nog altijd drugs wordt verhandeld in de kliniek die eerder Altrecht Aventurijn heette. Toch vindt het ministerie het nog ‘te vroeg’ om nu al conclusies te trekken over het verbeterplan dat begin dit jaar op poten werd gezet om de problemen in de kliniek aan te pakken.

,,Afgesproken is dat de kliniek elke drie maanden rapporteert aan de inspecties”, stelt een woordvoerder. ,,Dat is eind mei voor het eerst gebeurd. Daarin staat dat er stappen worden gezet, maar dat er nog zaken niet goed gaan.”

Voorzichtige verbetering

De Inspectie Justitie en Veiligheid en de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd lieten de Tweede Kamer eind vorige maand weten dat de maatregelen uit het verbeterplan ‘in gang zijn gezet’ en dat er ‘een aantal voorzichtige resultaten’ zichtbaar zijn.

Zo hebben medewerkers ‘een veiliger gevoel’, schrijven de inspecties, maar wordt tegelijkertijd gesteld dat de personele formatie nog altijd niet op orde is. ,,Het blijkt onder andere moeilijk regiebehandelaren te werven door de krappe arbeidsmarkt”, zo valt er te lezen. In deze krant klaagde een patiënt dat in tien maanden tijd ‘een serieuze behandeling’ voor hem ‘nog niet van de grond is gekomen’.