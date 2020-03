VVD en D66 slaan alarm: veel ondernemers krijgen geen acute steun

Tweede Kamerleden die het midden- en kleinbedrijf in portefeuille hebben, worden bedolven onder brieven van ondernemers. Ook deze krant krijgt veel mails van kleine zelfstandigen die checken of ze in aanmerking komen voor zogeheten Tegemoetkoming Ondernemers Getroffen Sectoren (TOGS).

Ze vullen hun SBI-code in (standaard bedrijfsindeling, red) bij de Kamer van Koophandel en zien dan of ze wel of niet onder de regeling vallen. VVD-Kamerlid Thierry Aartsen: ,,Mijn ondernemershart doet pijn. Ik krijg heel veel emails, honderden van ondernemers die niet in aanmerking komen omdat hun SBI-code niet zou kloppen. Neem een biljartcentrum dat zijn deuren moest sluiten, maar officieel geen horeca is. De SBI-codes zijn de werkelijkheid niet. Wat mij betreft worden die SBI-codes er dit weekend als criterium uitgehaald.’’

Waterscheiding

Ook D66-Tweede Kamerlid Kees Verhoeven signaleert onrust in ondernemend Nederland. ,,Er is een waterscheiding gemaakt door Economische Zaken voor mensen die het wel en niet krijgen. Nu staan de grensgevallen op en we moeten kijken of er ongewenste bijwerkingen zijn.’’

Wat Verhoeven betreft komt de steun aan ondernemers woensdag aanstaande aan bod in het Tweede Kamerdebat over corona. ,,Vragen die we hebben gaan over: hoe werkt het Noodloket? Kan er een deal tussen verhuurders en huurders komen? Want die 4000 gaat meteen naar de verhuurder nu.’’

Thierry Aartsen heeft op zijn LinkedInpagina een oproep gedaan aan ondernemers te reageren als hun SBI-code niet tot steun leidt. Aartsen: ,,De overheid heeft steun beloofd aan de bedrijven en kleine ondernemers die dicht moeten en daar ga ik ze aan houden. Dat is onze natuurlijke achterban, daar ga ik keihard voor knokken.’’

Ook wil Aartsen iets doen aan de winkels die wel hun deuren openhouden, maar zo goed als geen klant meer binnen krijgen, zoals kleding- en schoenenzaken. ,,De retail valt formeel niet onder gedwongen sluiting, maar bij die bedrijven is wel verschrikkelijk veel aan de hand. Wij doen een moreel appèl op de verhuurders.’’

CDA-Kamerlid Mustafa Amhaouch verwacht dat er snel actie ondernomen gaat worden: ,,Met zo’n gigantische toestroom aan aanvragen begrijpen we dat er aanloopproblemen zijn, maar de nood onder ondernemers is hoog. Ik ga er vanuit dat er met man en macht gewerkt wordt om de problemen nog dit weekend op te lossen.’’

Deze krant krijgt veel reacties van ondernemers. Taxichauffeur Albert de Jager schrijft dat zijn vervoer is ingestort nu de reisbranche stilligt. Door het coronavirus maakt hij deze maand maart 750 euro omzet, tegenover vorig jaar 20.000 euro. ,,Hoe hou ik dit vol?’’

Een opticien meldt: ,,Als optiek doen wij oogmetingen en passen we lenzen aan. Deze werkzaamheden kunnen we niet uitvoeren door de anderhalve meter restrictie.’’ Ook deze ondernemer krijgt geen steun.

Beverwijkse bazaar

Een ondernemer op de Beverwijkse bazaar stelt: ,,De meesten van ons komen niet aanmerking voor de 4000 euro.’’ Een van de redenen is dat zijn huisadres niet hetzelfde mag zijn als dat van de onderneming.

Een massagetherapeut die vijftien behandelingen per week doet, laat weten dat hij ervan uitging dat hij steun zou krijgen. ,,Na het intikken van mijn SBI-code kreeg ik de reactie: ,,Nee op basis van uw hoofdactiviteit kunt u geen aanvraag indienen voor Tegemoetkoming Schade Covid-19.’’

Branchevereniging ANBOS meldt dat driekwart van de schoonheidsspecialisten niet in aanmerking komt voor noodsteun van de overheid. De reden is dat ze een bedrijf aan huis hebben. ,,Dat is een onbegrijpelijke bepaling.’’