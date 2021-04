VVD zal zijn sterkste politicus niet aan de dijk zetten, er staat voor Rutte ook geen opvolger klaar

Tweede paasdag naar de meubelbou­le­vard? Beperkt plek en rondneuzen is er niet bij

4 april Wie op tweede paasdag wil kijken voor een nieuwe bank, boxspring of salontafel, kan nog in veel winkels in woonboulevards terecht. Onbeperkt rondneuzen is er niet bij, want alles moet op afspraak.