Waar komt die corona-agressie toch vandaan? ‘Hoe meer regels, hoe meer ergernis’

Philips casht door corona, maar hoe lang nog?

20:58 EINDHOVEN - Ze gingen als warme broodjes maar nu is de grootste honger wel gestild. Door de aantrekkelijke marges op beademingsapparatuur en het razendsnelle opschroeven van de productie had Philips de afgelopen maanden de wind in de zeilen. Maar immuun voor de gevolgen van de coronapandemie is het bedrijf niet. Raakt de crisis Philips straks alsnog?