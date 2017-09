‘Waar moeten we beginnen? Alles is kapot!’

Waar moeten ze beginnen als de puinhoop zó groot is dat het bijna niet valt te beschrijven. ,,Het was hier altijd zo mooi groen'', vertelt Klaas via een van de weinige vaste telefoonlijnen die het nog wel doen op het eiland. ,,Maar er staat bijna geen boom meer overeind. En als dat wel zo is, zijn de bladeren eraf gerukt.’’



Sint-Maarten is niet meer het paradijs waar Klaas van droomde toen hij bij de Haagse politie met pensioen mocht, nu zeven jaar geleden. Hier wilde hij oud worden. ,,Alleen nu ziet het er hier weer net zo grauw uit als een winter in Nederland'', zegt hij. Een winter in oorlogstijd bovendien. Want als Klaas met zijn vrouw Ann uit het raam kijkt, is dat waar de grote puinhoop aan doet denken. ,,Philipsburg oogt alsof er een bom is ontploft'', zegt Ann. Er staat geen gebouw meer overeind dat niet is beschadigd. Houten huizen op het eiland bestaan helemaal niet meer. Ze zijn compleet weggevaagd. Van de stenen woningen zijn de meeste daken weggewaaid, ook bij het huis van Groen. ,,De bovenverdieping was 20 bij 30 meter, maar het is helemaal weg. Alle spullen zijn we kwijt'', zegt Ann.