Waarom al die docenten een lintje verdienen

We hadden alle verplichtingen twee keer in de digitale agenda gezet, omdat we als de dood waren dat we iets zouden vergeten. Kerststukjes maken. Een bord en bestek mee, voor het kerstontbijt. Kerstkaarten maken. Hulst mee voor het kerststukje. Feestelijke kleren voor het kerstontbijt.



De dochter had er zin in. Haar eerste kerstweek op de basisschool; een week die aan elkaar hangt van feestelijkheden, opgebouwde spanning, en vermoeidheid, zowel van de ouders als de kinderen. Zo’n week waarvan je blij bent wanneer je hem achter de rug hebt, terwijl je tegelijkertijd met natte ogen naar de foto’s van je kind aan een kerstdinertafel zit te kijken.



Maar het voorgevoel dat het allemaal wel eens anders zou kunnen lopen, bleek gegrond.