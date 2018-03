Waarom altijd zo serieus?

VU wil af van collectief na geheime bijeenkomst met activiste

28 februari De Vrije Universiteit (VU) in Amsterdam heeft het vertrouwen opgezegd in het collectief 'de Verrekijker'. De groep is niet meer welkom op de campus nadat het gisteravond een geheime bijeenkomst met een Palestijnse activiste organiseerde en zich, volgens de VU, daarbij niet aan de gemaakte afspraken hield.