Waarom brengen tot 2,5 ton verdienende piloten KLM in gevaar?

Keihard was de mededeling van minister van Financiën Wopke Hoekstra, zaterdagavond. Als de piloten van de KLM niet akkoord gaan met het inleveren van salaris voor liefst vijf jaar, dan is het uit met de staatssteun. En daarmee staat de toekomst van de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij, die één van de grootste werkgevers van Nederland is, op losse schroeven.