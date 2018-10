Waarom de dood toeristen aantrekt

Het hek staat open naar de Rampenbegraafplaats van Oude-Tonge. Hier, in de plaats die het zwaarst werd getroffen door de Watersnoodramp, zijn in 1953 meer dan driehonderd mensen begraven in een massagraf in de slaperdijk. Het kon niet anders; de beide begraafplaatsen van het dorp waren ondergelopen. In het midden twee lange rijen gedenkstenen. Op elke steen de namen van twee slachtoffers en hun leeftijd. Soms ontbreekt de naam: 'onbekende jongen', 'onbekend meisje'. Meer vrouwen dan mannen, maar vooral veel oude mensen en heel veel kinderen: 11 maanden, 9 jaar, 5 jaar, 10 jaar. 'Lena Tiggelman, oud 18 dagen'. Dat is wat bijblijft van dit bezoek: de kinderen hebben het niet gered. Aan de overzijde nadert een oude mevrouw op een fiets. Hoe oud was zij in de Rampnacht? Hoe oud zou Lena Tiggelman nu zijn geweest?