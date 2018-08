Waarom de gaypride nog steeds noodzakelijk is

video In zee verdwenen jochie (5) gevonden na massale hulp badgasten

5 augustus Voor de kust van het Noord-Hollandse Julianadorp is vanmiddag met man en macht gezocht naar een 5-jarig jongetje. Zijn vader zag hem in de golven duiken maar niet meer bovenkomen. Reddingsdiensten rukten uit met groot materieel, badgasten vormden spontaan een menselijke slinger in zee. Na drie kwartier werd het ventje een paar kilometer verderop gevonden: gezond en wel.