Waarom hebben koppels knipperlichtrelaties: ‘Je hoopt dat het beter wordt’

Twaalf jaar cel voor de monsterop­pas en haar meester, dwang-tbs wel voor hem maar niet voor haar

De Limburgse ‘monsteroppas’ en haar meester moeten allebei twaalf jaar de cel in, zo maakte de Bossche rechtbank maandag bekend. De man had minder aanklachten aan zijn broek en was zelf niet bij het misbruik van de meisjes. Maar zijn rol bleek ‘essentieel’ en daarom krijgt hij een even hoge straf.