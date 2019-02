Waarom iedereen het opeens over de photoshop-plaatjes van Ard uit Groenlo heeft

Dat Khalid H. nog leeft, is een klein wonder: ‘Hij had een engeltje op zijn schouders’

8:00 Maandag begint het proces tegen de mannen die worden verdacht van de vergismoord op Hakim Changachi en de poging Khalid H. te doden. Dat H. nog leeft is een klein wonder, leert inzage in het strafdossier. ,,Ja bro die is gisteren op een haar na geglipt engeltje op zijn schouders spotters zaten op hem.”