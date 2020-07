Waarom juist voer de boeren zo boos krijgt: vijf vragen aan minister Schouten

MH17-verdachte mag vliegtuig­wrak door eigen expert laten onderzoe­ken

16:28 De verdediging van MH17-verdachte Oleg Poelatov mag met een eigen expert nader onderzoek doen naar het vliegtuigwrak in een hangar van luchtmachtbasis Gilze-Rijen. Veel andere verzoeken van de verdediging zijn afgewezen of worden later pas door de rechter behandeld.