Waarom mag een hond niet zomaar buiten loslopen en een kat wel?

Lezersreacties Lezers over kattenover­last: ‘Hou ze binnen tijdens het broedsei­zoen’

Als je katten na hun avondeten binnenhoudt - of een belletje ombindt - zou dat veel jonge, slapende vogels het leven redden. Het kan best, weet de Delftse stadsecoloog Diny Tubbing, want in Australië is dit al gewoon. Wij vroegen lezers van onze site of ze er wat voor voelen. En toen barstte deze discussie los. Wij selecteerden een aantal reacties.

26 april