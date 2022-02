Waarom mannen dickpics sturen: ‘Ongelukkig bijeffect van 1,8 miljoen jaar evolutie’

Nee, veel onderzoek is er opmerkelijk genoeg nog niet naar het fenomeen dickpic gedaan, vertelt seksuologe Mandy Ronda. ,,Er zijn diverse theorieën in omloop. Het strategische motief is een veelgenoemde: de man hoopt dat de vrouw hem een vergelijkbare foto terugstuurt.”



Een probleempje: geen vrouw vindt een ongevraagde foto van een mannelijk geslachtsdeel fijn, laat staan sexy, zegt Ronda. ,,Het is op zijn best vervelend en soms ronduit intimiderend, zoals bij Overmars of Rietbergen.” Zelf kreeg en krijgt de seksuologe ook regelmatig vieze foto's toegezonden. ,,Vrijwel altijd van anonieme accounts.”