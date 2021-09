Waarom reed Geert (15) op een heftruck? ‘Wij verliezen onze zoon, maar het bedrijf wilde dit ook niet’

Op 26 februari 2020 rond 16.00 uur viel hij bij een manoeuvre uit de heftruck en kwam met zijn hoofd op de werkvloer terecht. Hij overleed ter plaatse. De bedrijfsleider van Van der Garde’s Warenhuis had de jongen wel eens op de heftruck voorbij zien komen, maar greep niet in. ,,Het is geleidelijk gebeurd”, zei hij tegen de rechters in Zwolle over het feit dat iemand van die leeftijd op een vorkheftruck reed. Het fatale ongeval was een klap voor het bedrijf. Sindsdien wordt er streng op toegezien dat iedereen de juiste papieren heeft.