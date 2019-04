Waarom stijgt het aantal verkeersdoden weer? Vijf oorzaken

‘Bevries tarieven blok- en stadswarm­te’

8:35 Verschillende consumentenorganisaties vinden dat de tarieven voor blok- of stadsverwarming de komende jaren niet meer moeten stijgen. In een brief aan minister Eric Wiebes (Economische Zaken) vragen ze om een maximering van de tarieven, totdat er een nieuwe warmtewet is waarbij de koppeling met de gasprijs is losgelaten.