Waarom verdachten in kopschopzaak Mallorca nog steeds vrij rondlopen

Wie zijn de verdachten nou eigenlijk?

Nagenoeg allemaal komen ze uit Hilversum. Via de website GeenStijl - en inmiddels van diverse kanten bevestigd aan deze site - kwamen zeven namen naar buiten van de in totaal dertien jongemannen die op Mallorca waren: Hein, Damiaan, Lukas, Sanil, Stan, Martijn en Daan zijn hun voornamen. Ze schrokken er gisteren zelf van: ,,Schande dat er zo wordt gespeculeerd, verder geen commentaar”, reageert Sanil bijvoorbeeld telefonisch en hij verbreekt de verbinding. Ook Hein komt even aan de lijn: ,,Het was wel mijn vriendengroep, maar ik was niet bij de vechtpartij. Verder geen commentaar.” Een enkele ouder van de mannen die de telefoon opneemt, wil evenmin commentaar geven. Datzelfde merkte dagblad De Gooi- en Eemlander, dat al eerder deze week enkele mannen wist te vinden. Vrijwel allemaal wonen ze in huizen in het duurdere segment. Ze kennen elkaar van school en sport. Een aantal van de jongens, allemaal tussen de 18 en 20 jaar, lijkt al een eigen eenmanszaakje op hun naam te hebben staan.