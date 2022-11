Waarom vlam in de pan sloeg na winst Marokko: ‘Dun lijntje tussen feest en rellen’

Reacties op rellen Marokko-Bel­gië: ‘Nu verdwijnt die prachtige overwin­ning naar de achter­grond’

‘Je kon er natuurlijk op wachten dat er na de winst van Marokko rellen en vernielingen zouden paatsvinden’ en ‘De juichverhalen over Saxenda zullen voor velen uitmonden in de zoveelste teleurstelling in hun eeuwige strijd tegen overgewicht en de daarbij horende vooroordelen’: dit zijn enkele reacties van lezers bij het nieuws van de dag. Hieronder de lezersbrieven die in de krant van dinsdag 29 november verschijnen. Je kunt zelf een reactie insturen via brieven@ad.nl.

14:30