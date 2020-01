Waarom zijn we zo zuinig met het etaleren van onze Hollandse meesters?

Overijssel uit in brief aan minister zorgen en onvrede over aanpak Lelystad Airport

1:23 De provincie Overijssel signaleert een groeiende onrust en onvrede onder inwoners en instellingen die participeren in het inspraaktraject rond Lelystad Airport. In een brief aan minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur), die in de nacht van maandag op dinsdag is gepubliceerd op de website van de provincie, roept het provinciebestuur de minister op haar ‘aanpak aan te passen en te investeren in draagvlak’.