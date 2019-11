Waarom zou je moeite doen voor een genderneutrale opvoeding?

Toen schrijver en illustrator Renske de Greef (35) uit Amsterdam zwanger was van haar eerste kind, besloten zij en haar vriend dat ze het geslacht niet van tevoren hoefden te weten. Dat leek ze een leuke verrassing; een kindersurprise. Zo normaal als dat voor hen was, zo veel weerstand leverde het op in hun omgeving. De Greef: ,,Mensen begonnen te sputteren: maar welke kleur schilder je de kinderkamer dan? Of: hoe weet ik dan wat voor kraamcadeautje ik moet kopen?” Ze merkte hoeveel verwachtingen en voorkeuren er hangen aan het enkele feit dat het jongetje of een meisje zou worden. ,,Superzonde, vind ik. Je sluit daardoor al een heleboel bij voorbaat uit.’’